Giro político do dia 5 de setembro de 2019

IPC de casa nova

A nova gestão do IPC pretende implantar a independência do órgão em relação ao Executivo municipal. E essa emancipação ocorrerá inclusive de maneira física: o IPC será transferido para o segundo andar de um prédio alugado na esquina da Rua Pio XII com a Avenida Brasil (antiga Secretaria de Saúde/Câmara Municipal). Com todas as modificações, será adotada a plataforma BIM (no inglês Building Information Model), que significa Modelagem/Modelação da Informação da Construção, o que, de maneira prática, dará uma continuidade permanente ao órgão, independente da mudança de gestores. Pretende-se ainda firmar parcerias com instituições estaduais, como o Sebrae e a Fiep. “Essa performance vai possibilitar melhor controle de execução e foco diante da nossa capacidade técnica para buscar programas e planos”, explica Edson Vasconcelos, presidente do IPC.

Interesse político

Convidado para assumir a função, Vasconcelos adianta que não tem interesse algum com envolvimento político. Embora tenha sido sondado para ocupar cargo de vice de futuras candidaturas, ele assegura que “dessa água não beberá”. Além de rejeitar qualquer cargo partidário, está ciente que enfrentará resistências e ganhará desafetos. É que o órgão deixará de lado a política de boa vizinhança aceitando tudo que é projeto das demais secretarias.

Nomeação à vista

Além de Vasconcelos, o IPC teve um reforço de peso requisitado pelo novo presidente para dar conta de toda estratégia para fazer o órgão acontecer: Orestes Hotz, que foi gerente do Escritório Regional do Sebrae em Cascavel. Com experiência de sobra, ele ficará encarregado de obter recursos.

Faixa em vez de lâmpada

Talvez esteja explicada a precariedade que se encontrava a situação da iluminação pública de Cascavel. Com baixo efetivo para troca de lâmpadas e poucos veículos disponíveis, o caminhão com cesto era comumente solicitado pelas demais secretarias para instalar faixas, principalmente de trânsito. Adelino Ribeiro, secretário de Obras, mandou a galera procurar as boas e velhas escadas.

Liquidante da Cettrans

O economista Vander Piaia e o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) estão definindo os últimos passos para iniciar o processo de extinção da Cettrans. Mesmo ainda sem ser nomeado como liquidante, Vander vem conversando com o prefeito, definindo as atividades e até tomando conhecimento da situação da Companhia. A nomeação deve ocorrer em dez dias.