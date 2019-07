Giro político do dia 31 de julho de 2019

Contrato mal feito e corrupto

“Já mandei para o Tribunal de Contas para que possamos quebrar esse contrato e devolver esse dinheiro que está sendo roubado do povo de Cascavel”, postou o vereador Jorge Bocasanta em vídeo em sua página no Facebook. Ele prometeu ir a fundo na investigação do contrato milionário para serviço de coleta do lixo assinado pelo ex-prefeito Edgar Bueno cinco dias antes de terminar o mandato. “É um contrato que desperta tristeza de tão mal feito e corrupto que é”, acusou, prometendo ir ao Ministério Público.

Mais lixo… ou mais lixeiras?

O abaixo-assinado repudiando a compra de mais quatro lixeiras de R$ 85 mil cada uma – totalizando R$ 340 mil – já passou de 1.300 assinaturas. A ex-diretora da Cettrans Vânia Müetzemberg assinou e justificou: ela defende a aprovação de um projeto de lei repassando a responsabilidade a hotéis, bares, restaurantes e outros grandes produtores de lixo. “Essas lixeiras devem ser colocadas e pagas por eles e não pela população que não tem muitas vezes onde jogar o papel de uma bala”.

Positivo ou negativo?

Os vereadores Fernando Hallberg e Pedro Sampaio estão em Curitiba desde a última segunda-feira para colher subsídios que auxiliem na decisão da Comissão de Segurança Pública e Trânsito da Câmara de Cascavel ao projeto de extinção da Cettrans. Ontem (30) estiveram reunidos com diretores da Setran (Secretaria de Trânsito) de Curitiba e com o conselheiro Fernando Guimarães, do Tribunal de Contas do Paraná, para dirimir algumas dúvidas. Eles retornam a Cascavel nesta quarta-feira e amanhã (1º) se reúnem para fazer um balanço e então dar um parecer sobre o projeto.

Passe-livre à paisana

Diante da discussão sobre a gerência da bilhetagem do transporte público de Cascavel, o vereador Sebastião Madril jogou gasolina no debate. O parlamentar sugeriu estudos para a inclusão do passe-livre a policias, bombeiros e agentes penitenciários no transporte coletivo, mesmo que estejam sem as fardas – ou seja, à paisana.

Refic

Embora o Refic entre em vigor nesta quinta-feira (1º), a Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Cascavel informa que a previsão de publicação da lei é para esta quinta-feira, exatamente o dia 1º de agosto.

Em casa nova

Depois de cerca de dez meses no PRP, Rogério Amaral retorna para o PSL, partido que ajudou a organizar no Estado. Ele vai ser o coordenador político do deputado federal Filipe Barros, de Londrina. Nos últimos cinco meses Amaral assessorou o também deputado federal Evandro Roman. E, antes disso, o ex-deputado estadual Adelino Ribeiro.