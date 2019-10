Giro político do dia 3 de outubro de 2019

Táxis e Uber no corredor

Já teve proposta do vereador Jorge Bocasanta (Pros) para que os corredores exclusivos do transporte público fossem liberados para os motociclistas – totalmente ignorada pelo Executivo municipal. Agora, o líder do Governo, Rômulo Quintino (PSL), apresentou uma nova ideia: autorizar que a faixa exclusiva dos ônibus das Avenidas Brasil, Barão do Rio Branco e Tancredo Neves sejam usadas também por táxis e transporte de passageiros por aplicativos – como Uber e 99. A indicação pedindo essa autorização foi encaminhada à Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito).

LDO: prazos para emendas

A Comissão de Finanças definiu os prazos para inclusão de emendas à LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e ao PPA (Plano Plurianual). Os vereadores poderão apresentar alterações ao PPA de 4 a 18 deste mês. Já para a LDO as alterações poderão ser requeridas até 28 de outubro. Uma audiência pública para discutir as ações está prevista para 14 de outubro, às 14h, na Câmara, para debater o orçamento do Município do ano que vem, de R$ 1,506 bilhão.

Cargos

Para assegurar apoio do MDB em eleições futuras, Walter Parcianello – que havia deixado o cargo de secretário municipal de Esportes na disputa estadual – volta a ocupar vaga pública. Ele assumiu a presidência do IPMC (Instituto de Previdência do Município de Cascavel). O cargo era ocupado pelo advogado Alcineu Gruber, que passa para a chefia de Gabinete. Por enquanto, ele continua esperando ser chamado para um cargo regional do Estado.

Preenchidas

Se o ano começou com cargos do primeiro escalão vagos, agora praticamente todos estão ocupados por servidores com dedicação exclusiva. Cletírio Feistler chegou a acumular a Secretaria de Obras, o IPC, a Casa Civil e o Meio Ambiente. O IPC está com Edson Vasconcelos, Obras com Adelino Ribeiro e o Meio Ambiente com Wagner Yonegura. O único a acumular duas funções é Ney Haveroth: é presidente da Cohavel e secretário de Agricultura. A pasta sem comandante é a da Comunicação, desde a saída de Ivan Zuchi. Levando em conta que o salário de secretário é de R$ 15.891,41 – exceto chefe de Gabinete, que recebe R$ 12 mil -, a folha teve um incremento de R$ 59.674,23 ao mês desde janeiro deste ano.

Mudanças

Nítida mudança no discurso do prefeito Leonaldo Paranhos, que chegou a fazer transmissões ao vivo nas UPAs cobrando melhor prestação de serviços. Agora, na inauguração de reforma da USF do Santa Cruz, ao lado de Lísias Tomé, falou em “humanização do servidor” e que o respeito deve ser recíproco, entre cidadão e funcionário público.