Giro político do dia 20 de junho de 2019

Doadores privilegiados

Os vereadores Rafael Brugnerotto (PSB) e Roberto Parra (MDB) propuseram que em concursos públicos a Comissão Organizadora deverá incluir exigências e prazos a serem cumpridos pelos candidatos para apresentação de documentos e informações claras a respeito dos critérios para isenção de taxas de inscrição. Por meio de alteração de lei, os vereadores querem ainda que, no caso de doador fidelizado de sangue, o candidato terá doado três vezes nos últimos dois anos; passa a ser considerado o doador de sangue fenotipado quem está cadastrado há seis meses antes da prova e o candidato terá que preencher um formulário que o certifica como doador fidelizado. Se mentir, ele sofrerá sanções: terá a inscrição cancelada, exclusão da lista de aprovados e declaração de nulidade da nomeação. As medidas complementares não constam na legislação atual.

Líder PSL

Com três representantes no Legislativo municipal, o PSL (Partido Social Liberal) passa a ter um novo líder na Câmara de Vereadores: Sidnei Mazutti. Ele quem comandará os posicionamentos, com diálogo com Romulo Quintino e Valdecir Alcântara.

Crise?

O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) garante que Cascavel está distante da crise econômica que abala o País e aumenta as filas nas Agências dos Trabalhadores. O aumento de alvarás no quadrimestre foi de 15% em Cascavel, o que representa um fortalecimento empresarial na cidade. “Estamos na contramão”.

Iluminação reforçada

Se tem algo que vem gerando muita reclamação em toda a cidade é a deficiência na iluminação pública. Diante da situação atual, o secretário de Obras, Adelino Ribeiro, tem acelerado os passos para usar o fundo da iluminação – cerca de R$ 14 milhões – para corrigir as falhas existentes. Uma nova licitação foi feita contratando uma empresa para aumentar e adequar a rede elétrica. São mais R$ 451 mil para serviços e obras.

Custo alto

A revitalização da antiga área do Terminal de Transbordo Leste para implantação de área de lazer/recreação e cidadania – Estação da Cidadania – terá um custo máximo de R$ 583 mil -, valor pago com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento): sobras do reforço das faixas exclusivas de corredores de ônibus. As propostas são aceitas até o dia 28, às 14h. O prazo para conclusão da obra será de cinco meses.

Sessões noturnas

Para tornar as sessões mais populares, na segunda e na terça que vem os vereadores estarão reunidos à noite na Câmara de Vereadores. As discussões começarão às 19h no plenário com projetos importantes: reajuste de 5,07% dos servidores públicos e também parecer contrário ao projeto de implantação de ventosas nos hidrômetros.