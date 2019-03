Giro político do dia 12 de março de 2019

Pente-fino nos alimentos

A merenda escolar das escolas cascavelenses passa por um pente-fino e não só por parte da administração municipal. Os vereadores estão de olho no que é fornecido pela vencedora da licitação (de Maringá) e ontem o vereador Olavo Santos (PHS) acompanhou o transporte de frutas e verduras e as irregularidades apareceram. Quase duas toneladas de cenoura foram rejeitadas: “Não estavam apropriadas para o consumo das crianças, fora do padrão e em embalagens que não atendem o critério previsto na licitação”, explicou Olavo.

Chega de conversa

São mais de 65 mil refeições servidas diariamente nas escolas. Diante das frequentes irregularidades, o vereador alerta que chega de apenas notificações à empresa. “É preciso que a Secretaria de Educação tome medidas mais fortes, administrativas e jurídicas”, afirma Olavo Santos.

Avisados foram

Passados mais de quatro meses da data-base de negociação dos reajustes dos motoristas, ontem o vereador Paulo Porto (PCdoB) lembrou que havia avisado sobre a necessidade de uma intermediação da administração municipal para garantir os direitos aos trabalhadores e evitar o caos no transporte público. O tempo passou e a categoria anunciou greve. “Precisamos de uma intervenção do Município para negociar esses direitos dos trabalhadores, uma posição do Executivo municipal para que o mínimo seja cumprido”, disse o vereador, que revelou que os salários pagos pelas mesmas empresas que prestam o serviço em outras cidades: em Francisco Beltrão o motorista ganha R$ 2.560; em Dois Vizinhos o salário é de R$ 2.800; e, em Cascavel, de R$ 2.200.

Sessão à noite

Cada legislatura uma peculiaridade. A Câmara de Cascavel terá sessões noturnas. Ontem foi aprovada alteração no Regimento Interno. A partir da semana que vem, as sessões serão realizadas segunda-feira, às 9h, e às terça-feira, às 14h, com duração máxima de cinco horas cada uma, e, a cada seis meses, duas sessões ordinárias serão à noite.

Obras a caminho

O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) já voltou das férias, mesmo que não tenha sido visto pelo Paço Municipal ontem. É que ele está em Brasília, correndo atrás de liberações na SAC (Secretaria de Aviação Civil) para que as obras do Terminal de Passageiros do Aeroporto Municipal possam começar. Sem o aval do órgão, a OTT Construções não pode iniciar a obra de R$ 16,3 milhões. Hoje ele permanece na capital federal em busca de investimentos na saúde pública. A expectativa é de que volte com novidades debaixo do braço.