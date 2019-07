Giro Político – 26/07/2019

Canudinhos, estou fora!

Os polêmicos canudinhos terão de tomar outro rumo. Após aprovação na Câmara de Vereadores, o projeto que proíbe a utilização no comércio da cidade – o texto foi rechaçado pelo Sindicato dos Lojistas, que sugeriu aos vereadores votarem propostas de maior relevância – chegou ao Paço, mas bateu na trave. O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), que já havia alertado que preferia chamar o vice para decidir, devolveu o projeto à Câmara. Coube ao presidente, Alécio Espínola (PSC), promulgar a lei. Falta apenas a publicação agora para que os empresários comecem a se adequar, caso contrário, serão multados.

Costuras políticas

Diante do cenário eleitoral atual, as discussões políticas já se alinham. O ex-secretário de Meio Ambiente Juarez Berté (PSD) mobiliza apoiadores – está debatendo ações e projetos. E em tempos de uma polarização política – pró-PT x pró-PSL -, adianta aos críticos de plantão: “caso eleito, serei o prefeito de todos: esquerda, direita, centro… nunca fiz política mesquinha de exclusão, mas sim sempre de aglutinação em torno dos interesses que contemple os ideais de toda a população!”

Pré-candidata?

Não se fala em outra coisa: após a vitória na Câmara no processo de cassação de Damasceno Júnior (PSDC), a ex-assessora que denunciou os casos de devolução dos salários ao parlamentar, Neia dos Santos Silva, é cogitada para disputar uma vaga na Câmara, desta vez como parlamentar. Ela foi vista em recente encontro político.

De carona

Embora já esteja estabelecido nas metas da administração municipal dedicar um percentual obrigatório anual do orçamento a investimentos em estradas rurais, o vereador Roberto Parra (MDB) protocolou indicação com o mesmo objetivo. Paranhos já tinha anunciado a decisão mês passado e pretende fazer isso no último ano do mandato, por meio de decreto.

Contingenciada

Por pouco recursos de R$ 35 milhões previstos para Cascavel não foram comprometidos devido a um contingenciamento do governo federal. A verba do Programa Avançar Cidades foi articulada por Leonaldo Paranhos, em Brasília, que sensibilizou a Secretaria do Tesouro Nacional e conseguiu a liberação novamente. A primeira licitação deve ocorrer em dez dias.

Ministra Damaris

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, colocou Cascavel na agenda. Ela pretende vir à cidade em setembro para conhecer de perto o Programa FeliCidade do Idoso. Damares ficou curiosa com as ações depois que Paranhos lhe apresentou os resultados das atividades. À ministra, o prefeito também falou sobre o Programa Família Acolhedora e sobre o estudo do Família Acolhedora do Idoso.