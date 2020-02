Gestão das UPAs de Foz será terceirizada

O prefeito Chico Brasileiro e o diretor do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, Sérgio Fabriz, concederão entrevista nesta terça-feira (18), às 9h30, no gabinete da prefeitura, para apresentar a proposta de transferência da gestão das UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) para a Fundação Municipal de Saúde, gestora do hospital.

Foi firmado um TC (Termo de Cooperação) com vistas à transferência da gestão administrativa, técnica e financeira e das atividades operacionais das duas UPAs para a Fundação.

Dentre outros objetivos, a medida visa garantir a articulação das unidades de urgência diretamente com a rede hospitalar, tornando os fluxos mais ágeis e eficientes. O Hospital Municipal é o equipamento de referência para as UPAs e a integração da gestão e das equipes possibilitará uma fluidez nas dinâmicas de atendimento, na agilidade na aquisição de insumos e na regulação de vagas e exames.

Além disso, a estratégia prevê a redução de gastos com horas extras nas UPAs e a garantia de demanda de profissionais para as escalas ininterruptas das unidades de urgência e emergência.