Geada deve cobrir quase todo o Paraná neste sábado

Guaraniaçu – A primeira massa de ar polar mais intensa de 2019 está sobre o Paraná e trouxe os dias mais frios do ano neste fim de semana. Institutos meteorológicos preveem que a geleira deste sábado, domingo e segunda-feira será a mais intensa deste inverno.

No Alerta Geada, do Instituto Simepar, a indicação para este sábado é de geada em quase todo o Paraná e, no oeste, de intensidade moderada (confira o mapa).

Segundo a Somar Meteorologia, quem mora ao sul do Estado poderá até ver neve neste fim de semana.

É possível também registrar temperaturas negativas em várias cidades do oeste a partir deste sábado, com sensação térmica ainda mais fria devido aos ventos fortes.

A temperatura máxima não deve passar dos 14ºC. Na segunda-feira, a geada deve ser mais fraca e as temperaturas podem chegar a 17ºC, subindo gradativamente durante a semana, que ainda assim será fria.

Reportagem: Juliet Manfrin