GAÚCHOS | Juventude e Grêmio duelam pelas oitavas

Após ser derrotado pelo Ceará e seguir sem vencer no Brasileirão, o Grêmio vira a chave e volta suas atenções para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30, visita o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pelo duelo de ida das oitavas de final. Os donos da casa, depois da goleada por 6 a 0 sofrida diante do Imortal no jogo de ida das quartas de final do Gauchão, mudaram e chegam para o duelo de hoje com nove jogos de invencibilidade: três vitórias e seis empates. Já o Grêmio busca a recuperação em 2019 diante de um rival para quem não perde desde 2016, e vem de uma sequência de cinco jogos sem levar gol no confronto. Desta vez, tentará se manter assim com um elenco desfalcado. Dos ausentes diante do Ceará, apenas Maicon (foto) está de volta. Luan, Kannemann e Cortez seguem no departamento médico.