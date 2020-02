GAÚCHO | Recuperado, Geromel pode ser novidade no Grêmio

O Grêmio pode ter um reforço para a decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, diante do Caxias, no próximo sábado (22), às 16h30.

Depois de passar por uma artroscopia em janeiro, Geromel pode voltar ao time titular. O zagueiro ainda não atuou nesta temporada. A recuperação foi considerada rápida e o atleta já foi liberado para todas as atividades.

O retorno ainda depende dos treinamentos da semana. Serão cinco sessões de treinamentos até o duelo do fim de semana, e o mistério deve seguir até momentos antes da partida.