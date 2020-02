Gasto militar global tem maior aumento da década

São Paulo – O gasto militar do mundo teve o maior salto de uma década em 2019, devido ao aumento da despesa com defesa dos Estados Unidos de Donald Trump e da China de Xi Jinping.

O dado foi aferido pelo IISS (Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, na sigla em inglês), baseado em Londres e referência no assunto no mundo, em sua publicação anual Balanço Militar.

No ano passado, o crescimento real de gastos com defesa subiu 4% em relação a 2018, em comparação ajustada ao dólar constante de 2015. É o dobro do salto registrado de 2017 para 2018, de 1,8%.

Ao todo, o mundo gastou US$ 1,73 trilhão com o setor militar em 2019. Os EUA são a potência incontestável, com US$ 684,6 bilhões aplicados em defesa, ou 39% do valor global.

É uma tendência vista desde que Trump assumiu, em 2017, apesar de seu discurso de que retiraria os EUA do que chama de “guerras inúteis” pelo mundo. Em 2019, o aumento do gasto foi de 6,6% sobre o ano anterior.

O “Balanço Militar” detalha os novos investimentos americanos em programas de armas e segurança cibernética, além de mostrar o incomparável inventário bélico do país, na área convencional estrelado pelos seus 11 grupos de porta-aviões.

A China elevou seus gastos nos mesmos 6,6% em relação a 2018, mas nominalmente os EUA ainda têm um orçamento quase quatro vezes maior que o dos chineses, que totalizaram US$ 181,1 bilhões em 2019.

RANKING DE GASTO MILITAR, SEGUNDO RELATÓRIO DO IISS

1º – EUA US$ 648,6 bilhões

2º – China US$ 181,1 bilhões

3º – Arábia Saudita US$ 78,4 bilhões

4º – Rússia US$ 61,6 bilhões

5º – Índia US$ 60,5 bilhões

6º – Reino Unido US$ 54,8 bilhões

7º – França US$ 52,5 bilhões

8º – Japão US$ 48,6 bilhões

9º – Alemanha US$ 48,5 bilhões

10º – Coreia do Sul US$ 39,8bilhões

11º – Brasil US$ 27,5 bilhões

12º – Itália US$ 27,1 bilhões

13º – Austrália US$ 25,5 bilhões

14º – Israel US$ 22,6 bilhões

15º – Iraque US$ 20,5 bilhões

Resto do mundo US$ 298 bilhões