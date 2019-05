Futsal: Quatro partidas abrem o Mundial Sub-20 em Foz

Foz do Iguaçu – Casa do pentacampeão paranaense da modalidade, o Ginásio Costa Cavalcanti recebe a partir de hoje a 1ª Copa Mundo do Futsal Sub-20, que conta com algumas das principais equipes do salonismo mundial e tem entrada gratuita para o público mediante a doação de um quilo de alimento durante os seis dias de competição em Foz do Iguaçu.

A programação desta terça-feira será aberta ás 16h, com Peñarol-URU x River Plate-ARG. Em seguida, às 17h30, será a vez de Corinthians e Boca Juniors-ARG medirem forças. Já às 19h será a vez do anfitrião, o Foz Cataratas, estrear. O pentacampeão estadual (2018, 2016, 2014, 2013 e 2012) duelará com o Cerro Porteño-PAR na 1ª rodada. O primeiro dia de jogos será encerrado com o embate entre os estrelados Barcelona-ESP e Carlos Barbosa.

As oito equipes estão divididas em dois grupos e se enfrentarão dentro das chaves para definição dos dois primeiros de cada grupo, que avançarão às semifinais, marcadas para sexta-feira (24). Já a finalíssima está marcada para sábado (25), às 19h15.

O Foz Cataratas está no Grupo B, e enfrentará amanhã o Peñarol e na quinta-feira o River Plate. Já o Grupo A tem Barcelona, Corinthians, Boca Juniors e Carlos Barbosa. A competição promovida pela empresa Mundo do Futsal.

Palestras

Além das partidas da Copa Mundo do Futsal, o evento contará com workshops gratuitos com treinadores e profissionais nacionais e internacionais ligados ao futsal. As palestras serão realizadas de hoje a sexta-feira no Shopping Catuaí Palladium, em Foz do Iguaçu, a partir das 9h. As vagas para as oficinas são limitadas, e abertas a toda comunidade.