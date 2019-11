Futebol paranaense: Toledo EC será apresentado no estádio na próxima segunda

Toledo – Vice-campeão paranaense este ano, o TEC (Toledo Esporte Clube) iniciará na próxima semana os trabalhos para a “temporada dos sonhos” que terá em 2020. O técnico Paulo Baier receberá os jogadores na segunda-feira (2) no Estádio 14 de Dezembro, onde às 16h do mesmo dia o elenco completo será apresentado à comunidade pela diretoria comandada pelo presidente Carlos Alberto Dulaba.

O troféu de segundo colocado no Estadual garantiu o Porco na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro no próximo ano, mas antes tentará o título inédito no Paraná, a partir de 18 de janeiro.

No elenco que começará os trabalhos na próxima semana, a novidade será o retorno do atacante David Jhefer, depois de uma temporada no Athletico-PR. O jovem, que vestiu a camisa do Porco pela primeira vez nas categorias de base, em 2016, com 17 anos de idade, destacou-se naquele Estadual Sub-17, na Taça FPF 2017 e foi uma das apostas do técnico Paulo Baier em sua primeira passagem pela equipe profissional do Toledo, ano passado.

No Athletico-PR, David foi um dos destaques do Furacão este ano, com 17 atuações no Brasileiro Sub-20, além de participação nas campanhas na Copa SP de Juniores e no Brasileiro de Aspirantes.

Outro nome ainda que ficou marcado para o torcedor toledano está mais distante de ser confirmado, mas a negociação da diretoria para repatriar o goleiro André Luiz é intensa junto ao Operário.

O Estadual

A estreia do Toledo EC no Paranaense 2020 será em casa, contra o Cianorte, no dia 19 de janeiro (domingo). Três dias depois, receberá o União, vice-campeão da Segundona 2019, e na sequência, na 3ª rodada, fará seu primeiro jogo como visitante, contra o PSTC, atual campeão da Segunda Divisão, em Cornélio Procópio. Depois, nessa ordem, enfrentará: Londrina (casa), Cascavel CR, (fora), Rio Branco (c), Athletico (f), FC Cascavel (f), Coritiba (c), Operário (f) e Paraná Clube (c). Assim, fará apenas duas viagens longas no campeonato, para Curitiba e Ponta Grossa, na 7ª rodada e na 10ª rodada, respectivamente.