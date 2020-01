Futebol Júnior: Copinha chega à segunda fase e afunila ainda mais

São Paulo – Após começar com 127 times na semana passada, a 51ª Copa São Paulo de Futebol Junior afunilou e nessa sexta-feira (10), com apenas uma semana de disputas, definiu as 64 equipes que neste fim de semana disputam a 2ª fase, em partidas eliminatórias. Ou seja, quem perder, dará adeus à competição. Serão 16 jogos neste sábado (11) e outros 16 no domingo (12).

Para os paranaenses, a programação será aberta às 11h deste sábado, com Vitória x Paraná Clube, em Jaú. O time baiano avançou como líder do Grupo 5 com 7 pontos e a equipe paranaense como vice-líder da chave 6 com 4 pontos.

No mesmo dia, mas às 16h e em Jundiaí, o Athletico tenta confirmar uma das melhores campanhas da Copinha diante do Bahia. O Rubro-Negro avançou com 100% de aproveitamento no Grupo 14 e com 11 gols marcados, enquanto o tricolor baiano somou quatro pontos, na vice-liderança da chave 13, atrás do Tupi.

Já o Londrina irá a campo às 19h, em Osvaldo Cruz, para enfrentar o maranhense Timon. As duas equipes avançaram da primeira fase com 6 pontos, mas o time paranaense como líder do Grupo 1 e o adversário como vice na chave 2, atrás dos Meninos da Vila do Santos.

Londrina e Timon, aliás, tiveram campanha parecida também no desempenho em campo. Ambos sofreram quatro gols nos três jogos da fase de grupos, mas os paranaenses marcaram 7 contra 6 dos maranhenses.

Mais jogos

Os jogos de domingo (12) foram definidos apenas no fim da noite de sexta-feira (10), com o término da primeira fase. Ainda durante a tarde, entretanto, o Coritiba conheceu seu rival. Será o Ceará, em partida que está marcada para segunda-feira (13), às 16h. Os jogos confirmados antes do término da rodada para este domingo foram: Ferroviária x Goiás, Sertãozinho x Palmeiras, Grêmio x União ABC, Chapecoense x Real, Atlético-MG x ABC e São Bernardo x River, todos às 16h.