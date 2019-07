Funcionalismo estadual: Servidores mantêm greve e agendam ato

Curitiba – O FES/PR (Fórum das Entidades Sindicais) dos servidores públicos estaduais decidiu ontem rejeitar a proposta do governo de reajuste de 5,09% parcelado em quatro vezes até 2022 e manter a greve iniciada dia 25 de junho.

A entidade considerou que a proposta do governo encaminhada à Assembleia Legislativa na quarta-feira (3) pelo governador Ratinho Junior é “insuficiente” para a convocação de assembleia geral das categorias, “tendo em vista que, além de estar muito abaixo dos 4,94% da inflação dos últimos 12 meses, ainda congela a data-base para os próximos anos”.

“A greve continua, está forte e trabalhamos para sua ampliação”, afirmou o comando de greve do FES, em nota.

Nota divulgada ontem pelo Fórum informa que os funcionários públicos do Estado, que estão com os salários congelados desde 2016, acumulam perdas de 17,04%, “e que o índice reivindicado pelas categorias, nesse momento, é de no mínimo 4,94%, sem condicionantes, para continuar o debate com o governo para os próximos anos”.

O fórum definiu como próximos passos do movimento o debate com os deputados estaduais em suas bases políticas e novos atos públicos de protesto para a próxima segunda-feira (8). Em Curitiba, a concentração está prevista para as 9h, no acampamento dos servidores no Centro Cívico. Na terça-feira, está prevista nova manifestação, com concentração na Praça 19 de Dezembro.