Frente fria provoca temporal na região sul nesta quarta-feira

A passagem de uma nova frente fria sobre a Região Sul, associada a circulação dos ventos de um sistema de baixa pressão atmosférica favorece a formação de bastante instabilidade e pode provocar temporais no Paraná, Santa Catarina e o norte e nordeste do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (13). Enquanto o sul e o noroeste do Rio Grande do Sul têm risco de chuva com moderada a forte intensidade, mas que deve ser localizada. As informações são do Climatempo.

Uma massa de ar frio de origem polar vai ganhar força sobre o Sul nos próximos dias. A temperatura vai cair nos três estados e em parte da Região tem risco de geada ainda nesta semana.

No litoral do Paraná o céu fica nublado e chove em vários momentos na quinta-feira (14). Também chove várias vezes do dia, mas o sol ainda aparece em alguns períodos, entre muitas nuvens, no leste de Santa Catarina, em Curitiba e no norte do Paraná. O tempo fica firme nas demais áreas do Sul. O sol aparece entre muitas nuvens do leste do Rio Grande do Sul até o noroeste paranaense.

Ainda chove algumas vezes em Paranaguá nesta sexta-feira (15). Em Curitiba deve apenas garoar. Não chove nas demais áreas do Sul e tem risco de geada no centro-norte e parte do sul do Rio Grande do Sul.

Confira a previsão do tempo completa: