Frente fria espalha chuva e frio na região Sul

Uma frente fria chegou nesta segunda-feira (01) na região Sul do Brasil provocando áreas de instabilidade. A primeira semana de julho será de alerta de temporais e também para o frio intenso para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A nova frente fria começou a espalhar áreas de instabilidade sobre a Região Sul ainda no domingo, mas as nuvens carregadas ainda não conseguem se formar por toda a Região. Uma forte massa de ar seco vai dificultar a expansão das nuvens carregadas sobre grande parte do Paraná.

Atenção

Frio intenso, chuva forte, ventania e geada são esperados em áreas do Sul do Brasil entre hoje (1) e quinta-feira (3). Acompanhe a previsão. Será a onda de frio mais intensa do ano até agora, com potencial para provocar temperatura abaixo de 0°C e geada ampla nos três estados.

Ar seco ainda predomina no Paraná

No Paraná há previsão de pancadas de chuva e raios a partir da tarde em áreas do extremo oeste e sul do estado. Pode chover com moderada a forte intensidade na região de Foz do Iguaçu. Ainda não chove na Grande Curitiba e nem nas outras regiões paranaenses.

Veja como ficam as temperaturas em Cascavel nesta segunda-feira:

Informações do Climatempo.