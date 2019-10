Fraldinha com crosta de ervas

INGREDIENTES:

3 cenouras

2 alhos poró em rodelas

3 batatas sem casca em rodelas

1 cabeça de alho cortada ao meio

Azeite a gosto

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

100g de manteiga em temperatura ambiente

Folhas de tomilho a gosto

Folhas de alecrim a gosto

1 1/2 de xícara de farinha de pão

MODO DE PREPARO:

Com a faca de fatiar e picar, cortar as cenouras em rodela e dispor em uma forma refratária.

Juntar o alho poró, as batatas e o alho. Regar com azeite e temperar com sal e pimenta-do-reino. Reservar.

Em uma tigela, juntar a manteiga em temperatura ambiente, as folhas de tomilho, as folhas de alecrim e misturar bem.

Juntar a farinha de pão e misturar. Reservar.

Temperar a fraldinha com sal e pimenta-do-reino.

Dispor a fraldinha sobre a cama de legumes e cobrir com a mistura de farofa, manteiga e ervas.

Assar em forno preaquecido a 200 graus por aproximadamente 30 minutos.