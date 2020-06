Foz registra o nono óbito por Covid-19

O município de Foz do Iguaçu registrou, neste domingo (28), o nono óbito por Covid-19. A paciente, uma idosa de 93 anos, estava internada no Hospital Ministro Costa Cavalcanti. De acordo com a assessoria do hospital, ela deu entrada na unidade no sábado, 27.

A paciente tinha doença de Alzheimer, com limitação funcional, insuficiência cardíaca e insuficiência renal aguda. Ela vivia acamada há vários anos e chegou com o estado de saúde bastante debilitado. Com o relato dos sintomas, foi submetida ao exame de RT-PCR e diagnosticada com o novo coronavírus.

Após medidas de suporte iniciais e a confirmação do diagnóstico, ela foi internada imediatamente na Unidade de Terapia Intensiva da ala Covid-19. Mesmo com todo manejo intensivo e protocolo adotado para a doença, o quadro da paciente evoluiu rapidamente com a disfunção de múltiplos órgãos. Ela faleceu na manhã deste domingo, 28 de junho.

O Governo Municipal lamenta profundamente a perda desta paciente e manifesta toda solidariedade aos familiares e amigos neste momento de profunda tristeza e dor.