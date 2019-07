Foz recebe o Vasco em amistoso

Foz do Iguaçu – O Azulão recebe o Vasco da Gama neste sábado (6) no Estádio do ABC, às 20h, para um amistoso. A equipe da fronteira se prepara para disputar a Taça FPF Sub 23, que garante vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D.

Já o time carioca, que não vem bem no Campeonato Brasileiro da Série A, quer um novo recomeço após a pausa para a Copa América.

O técnico Luxemburgo recebeu vários reforços e teve tempo para treinar a equipe que amarga a 15ª posição na tabela, com nove pontos (duas vitórias, três empates e quatro derrotas). O time volta a jogar pela competição no dia 13, sábado, contra o Grêmio, às 17h, na Arena do Grêmio.

Os ingressos para a partida amistosa estão à venda pelo valor de R$ 35. Torcedores que forem com a camisa do Foz do Iguaçu FC ou do Vasco pagarão apenas R$ 25. A compra pode ser feita pelo site www.eventos365.com.br.