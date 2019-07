Foz Cataratas será representante paranaense na Taça Brasil de Futsal

Foz do Iguaçu – O calendário da equipe do Foz Cataratas está movimentado nas próximas semanas. O time da fronteira terá que se desdobrar para participar de três competições. Além de se concentrar em melhorar a posição na tabela da Liga Nacional, onde está apenas na 11ª colocação e vem de cinco derrotas consecutivas, o time tem o paranaense da Chave Ouro e é o representante do Estado na Divisão Especial da Taça Brasil Masculina, que ocorre de 5 a 11 de agosto em Erechim (RS), a qual contará com dez clubes.

Os jogos serão disputados no Ginásio do CER Atlântico, palco da última edição do campeonato e também da grande final da Liga Nacional de Futsal.

Além do Atlântico Erechim (sediante), as seguintes equipes estarão na disputa: no grupo A tem Foz Cataratas (PR), Tubarão (SC), Minas (MG), Tamandaré (PE); e na chave B aparecem Assoeva (RS), Corinthians (SP), Constelação (RR), Portuguesa (RJ) e Brasília (DF).

Na última edição, a equipe do Pato Futsal (PR) ficou com o título em uma final emocionante contra a equipe do Atlântico Erechim (RS).

A primeira rodada será no dia 5 de agosto.