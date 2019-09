Foz do Iguaçu terá voo direto para Santiago, no Chile

Conhecer (ou matar saudades) o Chile está cada vez mais fácil, especialmente para quem é do oeste do Paraná. Foz do Iguaçu terá voo direto para Santiago. A operação será realizada sazonalmente durante a alta temporada de verão, de 14 de dezembro a 15 de março. A oferta do voo será semanal entre as cidades, decolando aos sábados para a capital chilena e retornando aos domingos para Foz do Iguaçu. As vendas já estão abertas.

O voo G3 9250 será realizado com as aeronaves Boeing 737 – 800 Next Generation, com capacidade para até 176 passageiros. Vai decolar às 22h05 de Foz, pousando à 1h15 em Santiago. No sentido inverso, a aeronave vai partir de Santiago às 2h15, chegando a Foz às 5h05.

A Gol será a única empresa a disponibilizar a operação entre as duas cidades: “Esta rota também será a melhor opção para as pessoas que escolhem Santiago como seu destino, já que os clientes da região Sul poderão chegar até a capital chilena por meio de uma rápida conexão no aeroporto de Foz do Iguaçu”, afirma Randall Aguero, diretor de desenvolvimento de negócios internacionais da Gol.

Os passageiros terão as mesmas opções dos outros voos internacionais da companhia, como serviço de bordo com refeições e bebidas gratuitas e plataforma de entretenimento com filmes, séries e TV ao vivo, sem custo adicional. Além disso, as pessoas poderão se conectar à internet durante o voo, permitindo o envio e recebimento de mensagens, acesso às redes sociais e atualização de e-mail.