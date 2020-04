Foz do Iguaçu tem índice menor que 10% nos cancelamentos de eventos

A pandemia, que afeta todo o Brasil e o mundo, trouxe uma série de alterações na vida cotidiana, nas relações comerciais e de trabalho. Uma das atividades mais afetadas, certamente, é a de eventos.

Em levantamento recente, realizado pelo Visit Iguassu, os eventos marcados para acontecer em Foz do Iguaçu, nos principais espaços da cidade, tem percentual menor de 10% de cancelamento e 25% foram adiados, a maioria com nova data para o segundo semestre ainda em 2020.

O que fica claro com os apontamentos é que a atividade sofre com os reflexos, mas que a médio prazo irá recuperar o fôlego. E para que isso ocorra o mais breve possível, assim como as demais atividades, a equipe de eventos do Visit Iguassu, segue em processo de pesquisa e captação adaptado ao sistema de home office, a entidade não para de trabalhar e os resultados positivos começam a aparecer.

Prova disso é a captação da 9a edição do Congresso Brasileiro de Soja – CBSoja, que será realizado em Foz de Iguaçu de 28 de junho a 01 de julho de 2021. O evento, promovido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Soja, é o maior fórum técnico-científico da cadeia produtiva da soja na América do Sul, reunindo renomados especialistas de vários segmentos ligados ao complexo soja, uma das maiores cadeias produtivas do agro brasileiro.

Para o presidente do Visit Iguassu, Felipe Gonzalez, a captação de um em evento desse porte, demonstra a importância da constância do trabalho da entidade.