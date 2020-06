Foz do Iguaçu registra mais dois óbitos por covid-19

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck, de Foz do Iguaçu informou mais dois óbitos nesta terça-feira (23) em decorrência da covid-19. A cidade contabiliza agora oito óbitos.

A paciente de 49 anos era asmática e portadora de fibrose cística. Ela foi levada pelo Samu até o Hospital Municipal já em estado grave, no dia 21 de junho. O óbito aconteceu às 10h42 desta terça-feira.

Já o paciente, de 62 anos, deu entrada no Hospital Municipal no dia 18 de junho, proveniente de sua residência e levado pelo SAMU, com queixa de dispneia. Hipertenso e diabético, o paciente foi admitido no setor da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) covid-19, onde permaneceu sedado, com uso de ventilação mecânica e sob os cuidados e vigilância intensiva de toda equipe.

A unidade hospitalar seguiu todo o protocolo de manejo dos corpos, conforme determina o Ministério da Saúde. Os velórios e funerais de pacientes confirmados/suspeitos da covid-19 não são recomendados devido à aglomeração de pessoas em ambientes fechados. Nesse caso, o risco de transmissão também está associado ao contato entre familiares e amigos.