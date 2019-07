Foz do Iguaçu intensifica campanha de vacinação antirrábica

Depois de percorrer várias localidades imunizando milhares de cães e gatos contra a raiva, o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Foz do Iguaçu concluirá, nas próximas semanas, a campanha de vacinação na região Sul do município. Do dia 15 a 25 de julho, nove bairros serão atendidos com a ação itinerante. A atividade é realizada sempre de segunda a sexta-feira, das 09h às 13h30.

No dia 15, será a vez da Vila Carimã. O ponto fixo será na Rua Atalaia, em frente à Escola Augusto Werner. No dia 16, a equipe do CCZ estará no Jardim Novo Horizonte, na Rua Pedro Correa, esquina com a Rua Rita de Carvalho, próximo ao mercado Marroni.

No dia 17, a campanha chega ao Residencial Cataratas, na Rua San Martins, esquina com Salto de Los Amores, próximo ao mercado Cataratas. Já no 18, o Jardim Morenitas se prepara para receber a campanha de imunização do CCZ. O ponto fixo estará na Avenida Morenitas, em frente ao Centro de Especialidades Médicas Nossa Senhora Aparecida (antigo Poliambulatório).

Encerrando a semana, no dia 19, a imunização será feita no Jardim Oriente, na rua Golfinho, esquina com Amor Perfeito, próximo ao Centro de Convivência.

Na segunda-feira, 22, será a vez do Profilurb. A equipe estará na Rua Água Marinha, esquina com a Rua dos Girassóis. Na terça, 23, a ação de imunização acontecerá no Jardim das Flores, na Avenida Morenitas, em frente ao Parque Ambiental. Na quarta, 24, a equipe estará no Residencial Profilurb. O ponto fixo será na rua Manguruju, na quadra de esportes, em frente à Unidade de Saúde. Dia 25, quinta-feira, a Vila Shalon encerra a campanha na região sul. O ponto fixo estará na Rua Máximo Martins, em frente à praça do bairro.

A campanha de imunização chegará ao centro de Foz no dia 26 de julho, com ação na Rua Rui Branco, esquina com a Dom Pedro II, próximo ao Ginásio de Esportes Sebastião Flor.

Cães e gatos a partir de quatro meses de idade podem ser vacinados. Importante salientar alguns cuidados como o uso de coleira para os cachorros e de caixa de transporte para os gatos.

Em caso de chuva, a agenda será remarcada.