Foz do Iguaçu chega a 35 casos da covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou nesta quarta-feira (15) mais três casos positivos de covid-19 no município. Com os novos resultados, a cidade contabiliza 35 casos confirmados da doença.

Os novos casos são de um homem de 48 anos e outro de 22 anos que apresentaram sintomas leves e permanecem em isolamento domiciliar. Ambos procuraram atendimento na Central de Triagem da covid-19 do Hospital Municipal, foram conduzidos como casos suspeitos, notificados e encaminhados para coletas de exames. Eles foram orientados quanto aos cuidados de prevenção e isolamento domiciliar, sendo monitorados diariamente pela equipe da Vigilância Epidemiológica.

O outro caso confirmado é de uma mulher de 63 anos com sintomas mais graves, que internou no dia 09 de abril de 2020 em um hospital particular, e permanece internada até o momento.

Com relação aos três novos casos, dois são considerados transmissão local, ou seja, tiveram contato com pessoas que viajaram para locais de risco, e um caso é considerado transmissão comunitária, por não ter vínculo epidemiológico com viagens recentes ou contato com caso suspeito ou confirmado.

Dos 35 casos confirmados, 22 já foram liberados do isolamento domiciliar, estão assintomáticos e consideramos recuperados. Permanecem em isolamento domiciliar com sintomas leves 9 casos confirmados de covid-19 e até a presente data 4 casos encontram-se em internamento hospitalar.

Confira o boletim atualizado: