Foz divulga balanço das ações de combate à Dengue

O Comitê da Dengue de Foz do Iguaçu divulgou nesta segunda-feira (2) um balanço com as ações em combate à dengue realizadas nesse fim de semana na região Leste da cidade (Morumbi e Jardim São Paulo).

As equipes do CCZ realizaram vistorias em 1029 imóveis, sendo que em 49 residências da região do Morumbi foram identificados focos do mosquito. Esse número revela que a região está com Índice de Infestação Predial (IPP) de 4,76%, ou seja, a cada 100 imóveis vistoriados, quase 5 tinham foco, colocando a região em alto risco.

A mobilização também promoveu a retirada de 22 toneladas de lixo de áreas conhecidas como “bota fora”, locais usados irregularmente pelos moradores para o descarte de entulhos.

Além das ações de combate, a Secretaria Municipal de Saúde abriu novamente quatro unidades básicas de saúde (Vila Yolanda, Morumbi II, Profilurb II e KLP) para ampliar a assistência à dengue na atenção primária. De acordo com dados do balanço, mais de 300 pessoas procuraram as unidades com sintomas da doença. A maior parte dos usuários apresentou a dengue clássica (A) e foi atendida no próprio local. Esses pacientes também são acompanhados pelas equipes da atenção primária. Já os pacientes classificados com dengue B foram encaminhados para as UPAs e C e D para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL).

A população também aproveitou para atualizar a carteirinha de vacinação e se imunizar contra o sarampo. A campanha contra a doença segue até o dia 13 de março em todo o país.

Ao todo foram aplicadas mais de cerca de 700 doses de vacina contra várias patologias.