Foz comemora os 106 anos com live solidária nesta quarta-feira

Na véspera do aniversário de 106 anos de Foz do Iguaçu, completados neste dia 10 de junho, o Destino Iguaçu, com alguns dos atrativos naturais e da engenharia mais bonitos e seguros do mundo, entra no clima da live solidária com Gabriel Samaniotto. Falta um dia só para a transmissão ao vivo promovida por Itaipu e parceiros, que acontecerá nesta quarta-feira (10), das 17h30 às 20h, com doações para profissionais da base do turismo afetados economicamente pela pandemia da covid-19.

A transmissão será feita pelo link https://youtu.be/fZQLI1TeWnI.

O cantor dará o start simbólico para a retomada gradual das atividades turísticas e dos esforços de todo o trade, com a adoção de cuidados e protocolos sanitários exigidos para a reabertura, que foi estrategicamente planejada para assegurar a saúde dos trabalhadores e visitantes. Em todos os atrativos, o reinício será com menos de 30% da capacidade de atendimento, respeitando os decretos municipais e as orientações de saúde.

Paralelamente à programação dentro da Itaipu, outras ações também marcam a volta do turismo em Foz do Iguaçu, desde o início da manhã desta quarta, como uma solenidade de hasteamento da bandeira com transmissão on-line, no centro da cidade.

O Iguaçu Cine Drive-in, cinema ao ar livre, é outra aposta para esse recomeço. A iniciativa é do Visit Iguassu. As vendas dos ingressos já começaram, pelo link https://www.sympla.com.br/iguacu-cine-drive-in—ingresso-por-veiculo__870132.

Outra novidade é a entrada no ar do site Foz360.com, que permite um passeio virtual pelos principais atrativos da cidade.

O que reabre

A cidade já vive uma grande expectativa. O Parque Nacional do Iguaçu (PNI), o Parque das Aves, o Marco das Três Fronteiras, o Kattamaram 2 do Rio Paraná, o Complexo Dreamland, a Churrascaria Rafain Show, além de hotéis – incluindo resorts – vão reabrir, alguns no dia 10 (como o PNI), outros no dia 11 (como a Itaipu). Todos terão horários diferenciados, em respeito aos protocolos de saúde.

Entusiasmo

Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, o novo turista, certamente, terá preferência por um destino com atrativos naturais e mais seguro na área de saúde. E Foz é esse lugar. Reúne as Cataratas do Iguaçu e um roteiro completo de atrações, incluindo a maior usina geradora de energia do mundo. “A lição de casa para dar resposta ao pós-novo coronavírus veio rápido e a cidade se prepara para a segunda onda de crescimento ordenado, a partir de obras estruturantes e do Programa Acelera Foz”, afirma Silva e Luna.

Segundo o diretor, “o tempo para Foz se tornar o destino número um dos estrangeiros vai depender de colocar em andamento o planejamento que já vem sendo feito para isso”. “As pessoas terão um grande orgulho de viver aqui, de encher os olhos de quem nos visita e quer investir em Foz. A estratégia está pronta. É só seguir à risca.”

De acordo com o presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Carlos Silva, este é “um momento histórico e inovador para a cidade, que completa 106 anos de emancipação política”. “Estamos com todas as instituições, os atrativos e a hotelaria retomando as atividades, com o que há de bom e de melhor, fazendo com que a corrente do bem trabalhe para preservar a saúde de todos. Todos os iguaçuenses estão de parabéns por esse esforço.”

Como ajudar

Para ajudar a arrecadar alimentos para os trabalhadores do turismo, prejudicados pelas paralisações das atividades durante a pandemia, a transmissão ao vivo com o cantor Gabriel Samaniotto, desta quarta-feira, vai incentivar doações. Itaipu já garantiu R$ 50 mil, para estimular empresários e a sociedade civil para também contribuírem. Não importa o valor, mas a vontade de ajudar quem mais foi atingido pela pandemia.

Para doar qualquer valor, há três formas:

Pelo aplicativo Picpay, por meio do QRcode (abaixo);

Por depósito bancário na conta do Instituto Polo Iguassu, parceiro da iniciativa: Banco Sicoob, agência 4343 Conta Corrente 27.244-2, CNPJ 01.461.899/0001-02 (Instituto Polo Internacional Iguassu); ou

Levando alimentos ou produtos de higiene até a sede da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu (Acifi), que fica na Rua Padre Montoya, 490 – Centro, Foz do Iguaçu/PR.

Central tira-dúvidas sobre as doações, via Whatsapp: 45-9806 3979.

Para superar a pandemia

A doação de R$ 50 mil para os trabalhadores do turismo soma-se a uma série de outras ações da Itaipu para ajudar no combate à covid-19 e à reestruturação econômica em Foz do Iguaçu e região – medidas em consonância com as diretrizes do governo federal.

A empresa aportou recursos de mais de R$ 22 milhões, em diversas frentes, incluindo convênios e medidas de auxílio eventual. Entre as ações estão a reestruturação do Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), que é mantido pela empresa, para a compra de equipamentos e insumos e a criação de uma ala exclusiva para covid-19, com 15 leitos de UTI e 12 de semi-intensiva.

Outras unidades hospitalares da 9a Regional de Saúde do Estado do Paraná também foram beneficiadas por estes recursos, com o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), álcool em gel 70%, materiais, medicamentos, camas e diversos outros materiais.

A Itaipu também adquiriu testes PCR para o diagnóstico de casos de covid-19 e doou 15 camas, 15 monitores e cinco respiradores mecânicos ao Hospital Municipal. A empresa ainda aumentou o valor do Fundo de Auxílio Eventual para R$ 2,7 milhões, para entidades de ajuda humanitária. O Lar dos Velhinhos, a Apae de Medianeira e o Sopão da Madrugada são algumas instituições contempladas.

A campanha publicitária que Itaipu desenvolveu, para homenagear o aniversário de Foz do Iguaçu, tem como mote justamente a superação, que também é simbolizada pelo Programa Acelera Foz, desenvolvido pela empresa em parceria com outras instituições. A forma de fazer turismo em Foz mudou, para conquistar o “novo turista”, que deve procurar destinos seguros e ímpares, como os que se encontram na região de fronteira.

Cuidados

A Prefeitura de Foz assumiu o compromisso de testar todos os casos de visitantes que apresentem quadro de febre, gripe, resfriado ou algum outro sintoma respiratório. Para isso, serão montadas barreiras sanitárias nos atrativos turísticos e nos hotéis e resorts de maior porte. Também será exigido o cumprimento dos protocolos de segurança sanitária instituídos por Decreto Municipal.

Chamadas

Gabriel Smaniotto gravou chamadas para a live em vários pontos da usina. Elas estão sendo divulgadas nas redes sociais da Itaipu e do próprio cantor. Ele também fez um vídeo convidando as pessoas a conhecerem os atrativos turísticos de Itaipu a partir de quinta-feira (11), quando a visita Itaipu Panorâmica voltará a ser ofertada. Gabriel ainda convidou o público a visitar todos os atrativos da cidade, sua terra natal.

Recomeço

Um ano depois do “show de sua vida”, quando Gabriel divulgou na internet uma apresentação em que apenas seus pais estavam na plateia e o vídeo viralizou, o cantor segue em uma nova fase. A live, de certa forma, relembra a experiência do vídeo de um ano atrás – que, ao contrário do que ele imaginava, representou uma virada em sua carreira. Ambos os shows, segundo Gabriel, “marcam um recomeço, uma nova chance que teremos de continuar trabalhando e crescendo cada vez mais”.

A transmissão desta quarta-feira está marcada para acontecer no Mirante Central da Itaipu, mas, dependendo das condições climáticas, pode acontecer no Centro de Recepção de Visitantes. A exemplo do que representou o vídeo de Gabriel, que o tornou conhecido no Brasil inteiro, esta live vem para marcar uma nova etapa do turismo de Foz do Iguaçu, superando os desafios que se apresentaram desde o início da pandemia.

A Itaipu

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, 2,7 bilhões de MWh. Em 2016, a usina brasileira e paraguaia retomou o recorde mundial anual de geração de energia, com a marca de 103.098.366 MWh. A hidrelétrica é responsável pelo abastecimento de aproximadamente 15% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 90% do Paraguai.