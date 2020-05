Fotógrafo do oeste fatura prêmio internacional de fotografia

O fotógrafo Fábio Gonzalez, profissional há 15 anos e associado da Acismi (Associação Comercial e Empresarial de São Miguel do Iguaçu), teve uma de suas fotografias premiada internacionalmente. O evento, chamado de Fearless Award, foi organizado pela Fearless Photographers e reuniu mais de 200 países com alto grau de exigência na escolha das fotos premiadas.

O processo acontece a cada dois meses, quando uma banca de especialistas seleciona as melhores fotos de casamento considerando o ineditismo, uma composição forte e a capacidade de transmitir uma mensagem diferente. Na última edição, em maio deste ano, apenas três brasileiros foram premiados: Vítor Toscano, Victor Ataide e o são-miguelense Fábio Gonzales. “É uma satisfação enorme receber esse prêmio dos melhores fotógrafos do mundo. Estar no meio deles é a confirmação de que a minha linha de trabalho está dando resultado”, afirmou o fotógrafo.

Na foto premiada é possível ver, de dentro de um Fusca, um avião voando em um límpido céu azul e, pelo retrovisor, um casal apaixonado. Todos esses elementos se entrelaçam com a vida do fotógrafo, tornando a foto escolhida ainda mais especial.

Triste e linda homenagem

O pai de Gonzalez também era fotógrafo e pilotava avião. Ele faleceu em um acidente aéreo no lugar onde a foto foi tirada.

Ele conta que a foto é uma ideia antiga. Até chegou a fazer outra com uma composição semelhante, mas sem o avião. Pensando em como melhorar a fotografia, resolveu acrescentar a aeronave. O piloto, então, foi seu tio, Daniel Gonzalez, que, assim como seu pai, é fotógrafo e piloto de avião.

O presidente da Acismi, Valcir Teixeira, parabenizou o fotógrafo pela conquista, dizendo que ela representa a força do profissionalismo da cidade: “São Miguel tem orgulho de você, Fábio Gonzales”, completou o presidente.

Texto de Ademir José Jung, com apoio do site Portal da Costa Oeste