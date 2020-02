Fórmula E chega ao Marrocos

Após etapas no Oriente Médio, no Chile e no México, a Fórmula E se dirige para a África: amanhã a Audi Sport ABT Schaeffler disputará com seus dois pilotos, Lucas Di Grassi e Daniel Abt, a quinta rodada do campeonato de monopostos elétricos em Marrakesh, em Marrocos.

A primeira etapa de Marrocos no calendário ocorreu na terceira temporada (2016-17) e foi mantida em paralelo com a 22ª Conferência de Mudanças Climáticas das Nações Unidas em Marrakesh. O circuito desenhado na entrada da fascinante metrópole é uma mistura de pista permanente de corrida e vias públicas. Na última temporada, Lucas Di Grassi fez a volta mais rápida da corrida.

“Nós queríamos atacar no México, porém, após um dia extremamente turbulento para a equipe toda, só conseguimos limitar o dano com o sexto lugar do Lucas. Nós deixamos isso para trás e agora estamos focados no dia da prova em Marrakesh. Temos uma equipe forte em casa, em Neuburg, na garagem da pista e no cockpit, além de sabermos que se colocarmos tudo junto desde a primeira sessão de treino, podemos ter os dois pilotos no pódio”, afirma Allan McNish, chefe de equipe na Audi Sport ABT Schaeffler.

Lucas Di Grassi, que foi o primeiro piloto de Fórmula E a quebrar a barreira dos 750 pontos no México, agora é o quinto no campeonato e está somente 15 pontos atrás do líder na classificação. Nas primeiras quatro corridas, o brasileiro marcou 32 pontos. “O campeonato ainda é recente, temos quatro diferentes vencedores até agora, nada foi decidido. É importante marcarmos pontos mesmo se tivermos um dia difícil”, diz Di Grassi.