Fórmula 1.600 fará preliminar das 500 Milhas de Londrina

A Fórmula 1.600 é hoje a maior categoria de monopostos do Brasil Crédito: Divulgação

A Fórmula 1.600 fará uma das preliminares das 500 Milhas de Londrina, tradicional prova de longa duração do Paraná que será disputada nos dias 22 e 23 de novembro no Autódromo Ayrton Senna. A Fórmula 1.600 é a maior categoria de monopostos do Brasil na atualidade, constituindo-se em uma categoria escola.

A 28ª edição das 500 Milhas de Londrina terá promoção e organização de Beto Borghesi, Daniel Procópio e Aloysio Moreira, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

As inscrições estão abertas e podem ser feitas com Beto Borghesi, pelo celular/whatsapp (43) 9 9938-0326. A reserva de boxes será pela ordem de inscrição. Haverá premiação para o campeão geral (categoria Força Livre) e para os das categorias I, II, III, VI, V, VI, VII e WIII.