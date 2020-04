Forças de segurança vão ampliar operações para fazer valer o toque de recolher em Cascavel

“Não podemos relaxar no cumprimento do decreto municipal. As pessoas precisam entender que ainda estamos na luta contra o coronavírus”. A orientação foi feita pelo prefeito Leonaldo Paranhos na manhã deste sábado (25), durante reunião com as forças de segurança formadas pelas polícias Civil, Militar, Guarda Municipal, Território Cidadão, Cettrans/Transitar e Defesa Civil.

O encontro ocorreu para que fossem definidos os detalhes da operação de contenção, distanciamento e fiscalização no comércio e nas ruas de Cascavel.

A orientação repassada aos integrantes das Forças de segurança é que se faça valer o cumprimento do Decreto Municipal 15.396, de 18 de abril, e que entrou em vigor na última quarta-feira (22).

Fiscalização intensificada

O secretário da Secretaria Municipal de Política sobre Drogas e Proteção à Comunidade, Antônio Volmei dos Santos, explica que a fiscalização sobre o toque de recolher será intensificada.

“Nós vamos dar prosseguimento à fiscalização nos bairros durante o dia e a noite na área central. Vamos intensificar o toque de recolher que está em vigência das 21h às 6h, mas nós percebemos que a população afrouxou as orientações e nós vamos cobrar, e aqueles que se recusar a cumprir a determinação do COE será conduzido para a lavratura de Termo Circunstanciado. Se a pessoa desobedecer a uma orientação e não querer usar máscara ele pode responder o artigo 268 do Código Penal, que caracteriza dolo por não cumprimento de uma determinação sanitária e propagar doenças deliberadamente”, explica.

Isolamento social em queda

Ainda durante a reunião, foi informado que na primeira semana em que o decreto municipal passou a vigorar, a média de isolamento social na cidade alcançou índice de 51%, caindo nas semanas seguintes, por conta do relaxamento da população, chegando a 38% ontem (24), de acordo com o ranking do índice de isolamento social por região, que vem sendo feito pelo aplicativo Vigia.