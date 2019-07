Força-tarefa Lava Jato do MPF já ofereceu 14 denúncias em 2019

Curitiba – A força-tarefa Lava Jato do MPF-PR (Ministério Público Federal no Paraná) já ofereceu, até o momento, 14 denúncias perante a Justiça Federal do Paraná, igualando o total de acusações realizadas ao longo de 2017 e superando o número registrado em 2018.

Ao todo, já foram oferecidas 99 denúncias contra 437 pessoas na Lava Jato em Curitiba. As primeiras acusações ocorreram em abril de 2014 e, desde então, o tamanho da investigação aumentou consideravelmente. Entre as denúncias oferecidas neste ano está a que aponta o cometimento de crimes de lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva na negociação e contratação de afretamento de navios pela Transpetro, subsidiária da Petrobras.

Neste ano foram denunciados, por exemplo, o presidente nacional do MDB, Romero Jucá, o ex-governador paranaense Carlos Alberto Richa (Beto Richa); empresários e agentes públicos identificados no esquema de corrupção ligado ao pedágio de rodovias federais no Paraná; Paulo Vieira Souza, apontado como operador do PSDB, além de três ex-executivos do Banco Paulista.

Em nova denúncia, apresentada em abril, também foram acusados o ex-presidente da Transpetro José Sérgio de Oliveira Machado e o broker (operador financeiro) Paulo Cesar Chafic Haddad pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa, com propinas que chegariam a R$ 13,5 milhões.