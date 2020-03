FORA DE CASA | Toledo desafia Operário de olho em outros resultados

Em momento ascendente no Paranaense 2020, vindo de empate fora de casa com o então líder FC Cascavel e de igualdade em casa com o vice-líder Coritiba, o Toledo tenta neste domingo (8) a voltar a vencer no campeonato após seis jogos em duelo com o Operário, marcado para as 16h no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 10ª e penúltima rodada da primeira fase.

Com apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, o Porco enfrenta um abatido Fantasma – foi eliminado em casa da Copa do Brasil pelo América-MG, no meio de semana, sob protesto da torcida – com os olhos voltados a outros dois jogos da rodada: Paraná x União, às 17h deste sábado (7), e PSTC x Coritiba, também às 16h de domingo. Isso porque vitória dos times da capital nesses jogos definirão os degolados à Segunda Divisão com uma rodada de antecedência.