Fora de casa, São Paulo vence o Fluminense e sobe no Brasileirão

Fluminense e São Paulo se enfrentaram no Maracanã nesse sábado (27), em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tentando se livrar da degola, os donos da casa iam segurando o empate até os instantes finais. Mas os paulistas marcaram nos acréscimos, de pênalti, e saíram com a vitória por 2 a 1.

Com o resultado, o São Paulo subiu para o quarto lugar da tabela de classificação da Série A, com 21 pontos. Já o Flu, com nove, segue na 17ª posição.

O jogo

Fora de casa, o São Paulo tomou a iniciativa diante do Fluminense no Maracanã. Sempre no ataque, os visitantes acabaram largando na frente aos 19 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta ensaiada, Hernanes rolou a bola para Reinaldo soltar uma bomba e fazer 1 a 0. Depois do gol, o Tricolor Paulista se fechou, e o Flu passou a dominar o jogo, chegando ao empate aos 35. Allan levantou a bola na área, Marcos Paulo quase marcou de cobertura, mas a bola bateu na trave. Na sobra, Yony não desperdiçou: 1 a 1.

No segundo tempo, o Fluminense seguiu buscando mais o gol, acertando o travessão com Yony aos 29 minutos. Com mais de posse de boa e poder de criação, o Tricolor Carioca viu o São Paulo apostar em falhas de defesa, mas se segurou bem até os instantes finais. Mas, aos 51, Reinaldo cobrou pênalti e decretou a vitória dos paulistas por 2 a 1.