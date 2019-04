O paciente Flavio Colosio de Cascavel precisa de 40 doadores de sangue com urgência.

Os doadores podem se dirigir até o Hemocentro do Hospital Universitário que fica na Rua Avaetés, nº 370 no Santo Onofre em Cascavel. O horário de atendimento para coleta é das 7h30 às 18h.

Flavio é pai do Doutor Tiago Colossio, que sempre realiza trabalhos voluntários com atletas do município.

Para mais informações sobre agendamentos e horários, o telefone do Hemocentro é (45)3226 4549 – ramal 108.