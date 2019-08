Flávia Saraiva conquista o bronze no individual geral do Pan-2019

A ginasta brasileira Flávia Saraiva conquistou, nesta segunda-feira, a medalha de bronze no individual geral feminino dos Jogos Pan-Americanos. Aos 19 anos, Flavinha repetiu o resultado obtido em Toronto-2015, quando a ginasta estreou em Pans com um pódio na prova geral da ginástica.

A medalha de ouro ficou com a canadense Ann Black, enquanto a norte-americana Riley McCusker faturou a prata. Flavinha travou uma disputa apertada com a americana Kara Eaker pela medalha de bronze. A diferença foi justamente o solo, aparelho no qual ela se sobressai. Além da melhor nota da tarde (13.900), ainda contou com a sorte de a americana sofrer duas quedas, que lhe custaram pontos preciosos.

Se eu não ganhasse essa medalha, estaria feliz de qualquer forma, pois foi todo um trabalho feito. E com certeza a americana treinou muito para estar aqui e ganhar a medalha. Teve falhas, como eu tive e ela também – avaliou.

Flavinha ainda tem pela frente mais duas finais individuais, dessa vez por aparelhos, na trave e no solo, realizadas na quarta-feira. Nesta terça-feira, começam as finais por aparelho e duas brasileiras participarão da final das assimétricas, a partir das 17h10: Carolyne Pedro e Lorrane Oliveira.

Veja a apresentação da ginasta:

Reportagem: Lance