Flamengo estreia em casa com Maracanã lotado

Com arquibancadas lotadas no Maracanã – os quase 57 mil ingressos colocados à venda foram esgotados ontem -, o Flamengo recebe a LDU nesta quarta-feira, às 21h30, para fazer sua estreia como mandante na Libertadores 2019, depois de ter vencido o San José na Bolívia, na última semana, por 1 a 0, pelo Grupo D. O Rubro-Negro busca contra o time equatoriano, campeão da Libertadores em 2008 e da Sul-Americana em 2009, voltar a ter “impor respeito” no grande palco do futebol brasileiro. É que o Fla teve desempenho pífio no Maraca no ano passado, com uma vitória, um empate e uma derrota para o Cruzeiro que depois lhe custou a eliminação nas oitavas de final. Hoje, o Fla chega a marca de 50 jogos no estádio pela Libertadores.