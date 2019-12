Flamengo embarcará amanhã ao Catar sobre forte segurança

Rio de Janeiro – O Flamengo embarcará amanhã (13) para a disputa do Mundial de Clubes, no Catar, e possivelmente contará com um grande número de rubro-negros nas ruas para acompanhar a ida da delegação. Preocupados com a situação, os órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro projetam um esquema especial para evitar que haja confusão.

Tanto o Fla quanto a Polícia Militar mostraram preocupação com possíveis confusões no embarque, especialmente nos arredores do aeroporto. Por isso, a orientação é de que os torcedores se espalhem ao longo do percurso do ônibus para evitar aglomerações. Os órgãos também planejam reforçar o policiamento na saída do Ninho do Urubu até a entrada do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador.

O Flamengo estreará na semifinal do Mundial de Clubes na terça-feira, dia 17, contra o vencedor do jogo entre Al Hilal, da Arábia Saudita, e Espérance, da Tunísia, em duelo que será realizado neste sábado (14), às 14h30 (de Brasília), pelas quartas de final.