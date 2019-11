Fitoterapia: 6 plantas que melhoram a qualidade do seu sono

Problemas para dormir podem causar muito mais do que um incômodo no dia seguinte à noite mal dormida. Quando isso se torna algo frequente, é comum que apareçam algumas doenças, além de fazer com que a pessoa tenha um rendimento menor nas atividades do dia a dia.

Pensando em evitar a falta de sono, algumas pessoas buscam soluções ao adquirir produtos mais adequados. Comprar na Black Friday colchões de maior qualidade ou até mesmo ar condicionado, para trazer maior conforto térmico ao quarto, está na lista de muitas pessoas, que esperam os descontos para investir em melhores noites de sono.

Se você desejar optar por um caminho mais natural para melhorar o seu sono, pode fazer uso de algumas plantas. Veja abaixo uma seleção de ervas que ajudam a dormir melhor.

Lavanda: a lavanda é tradicionalmente uma escolha certa para quem deseja relaxar. Seu aroma tem propriedades calmantes e é utilizado em diversos produtos para causar a sensação de tranquilidade e relaxamento. O uso do óleo essencial da lavanda ajuda no combate a ansiedade e ao estresse.

Kava-kava: se você sofre de insônia por conta de estresse crônico, essa planta pode ser uma excelente opção para ajudar a dormir. Ela pode ser consumida em cápsulas, uma forma prática de incorporá-la ao seu dia a dia. Geralmente ingerida após as refeições, ela não é recomendada para quem tem problemas renais e pode levar algumas semanas para fazer efeito.

Erva-de-São-João: com um mecanismo de ação parecido com o de alguns remédios antidepressivos, a Hypericum perforatum pode ajudar a combater a insônia – principalmente quando ela estiver ligada à depressão. No entanto, é importante que as pessoas tenham cautela com seu uso, porque seu efeito não é muito previsível no organismo humano.

Valeriana: de acordo com os estudos científicos, essa planta pode ajudar a melhorar a qualidade do sono – ainda que não haja uma conclusão sobre a sua eficiência no tratamento da insônia. Seu efeito pode ser sentido principalmente nos quadros mais leves ou moderados desses quadros clínicos, podendo ser usada com outros fitoterápicos, para garantir o melhor resultado. Não é indicada para pessoas com problemas no fígado ou para quem usa outros remédios sedativos.

Passiflora: originária do maracujazeiro, essa opção está entre os mais famosos calmantes fitoterápicos. No entanto, sua eficiência é maior para os casos leves. Quando existe um quadro de insônia ligado a uma doença, por exemplo, a pessoa poderá ter dificuldade de sentir os efeitos no sono.

Camomila: essa é outra planta que é bastante conhecida e recomendada por seu efeito sedativo. Ela é aconselhada para as pessoas que apresentam quadros de ansiedade. Segundo especialistas, o simples fato de tomar um chá quentinho de camomila já pode ajudar a relaxar e ter uma noite melhor de sono.

