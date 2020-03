Fiscalização já atendeu 120 ocorrências no comércio de Cascavel

Em razão dos decretos 15.336 e 15.337, que determinam o fechamento dos estabelecimentos comerciais, o setor de Alvarás da Secretaria de Finanças de Cascavel está atuando intensamente nas fiscalizações. Desde o início da operação na sexta-feira (20) até terça-feira (24) a equipe já atendeu mais de 120 ocorrências. Dessas, 70 estabelecimentos estavam em desacordo com o decreto e foram fechados.

Segundo o secretário de Finanças, Renato Segalla, uma das principais incidências tem sido em bares. As abordagens, conforme ele, não tiveram muita resistência dos munícipes, mas caso tenha, a Guarda Municipal é acionada. “Nós temos trabalhado de forma a esclarecer as condições do decreto. Todas essas intervenções que tivemos até agora foram atendidas prontamente pelos estabelecimentos que estavam em desacordo, mas, caso tenha resistência, a gente aplica as medidas cabíveis: o lacre e cassação do alvará”, pontua. Vale destacar que caso o comércio reabra, a fiscalização vai notificar, autuar, lacrar o estabelecimento e o alvará será cassado.

As fiscalizações inicialmente estavam mais focadas em orientação. Contudo, ao passo que os cidadãos estão ficando mais esclarecidos em relação às proibições, o trabalho passa a ser mais ostensivo. As equipes têm trabalhado em várias frentes: na região central, nos bairros, no interior e também em regime de plantão para fiscalizar estabelecimentos à noite. As denúncias podem ser feitas pelo telefone da Ouvidoria: 156.