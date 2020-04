Fiscalização do comércio será reforçada em Marechal

A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon irá intensificar a fiscalização do comércio com apoio das forças policiais e militares da cidade. A decisão foi tomada numa reunião realizada nesta quinta-feira (23), entre governo municipal, Polícia Militar, secretários municipais e o setor de fiscalização.

Em pauta estiveram as medidas a serem tomadas para intensificar a fiscalização a fim de se fazer cumprir rigorosamente as medidas estabelecidas pelos decretos expedidos pelo município, referentes ao enfrentamento ao coronavírus, especialmente nas empresas que nesta semana foram autorizadas a reabrir.

Conforme estabelecido no encontro, a fiscalização acontecerá em horários alternados, durante a manhã, tarde e noite.

Na reunião ficou claro que o não cumprimento das medidas acarretará em penalidades, como multas e possibilidade de interdição da empresa infratora, o que dependerá das irregularidades porventura encontradas.

A população também pode colaborar, caso verifique que algum estabelecimento comercial não esteja cumprindo as regras determinadas. O município colocou os seguintes telefones à disposição para denúncias: (45) 3284-8827 / 3254-9950 / 99114-1320.

A reunião teve a presença do secretário Carmelo Daronch, Secretária de Saúde, Marciane Specht, comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Tiago Zajack, comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Marechal Rondon, tenente Daniel Aguiar Zambon, representante da Vigilância Sanitária do município, do setor de fiscalização e do setor de postura.