Firás Fahs mantém parceira com a Techspeed para 2020

Em time que está ganhando não se mexe. Firás Fahs, da equipe Cellshop/SOS Proteção, irá manter sua parceria com a Techspeed, fabricante de chassis de Santa Catarina. O piloto de Foz do Iguaçu está estreando na categoria Júnior Menor nesta temporada.

No ano passado, competindo na categoria Cadete, Firás foi um dos destaques do kartismo brasileiro, tendo como principais conquistas o quarto lugar no Campeonato Brasileiro, o bi no Citadino de Kart de Foz do Iguaçu, o terceiro lugar no Campeonato Gaúcho e, pelo segundo ano consecutivo, foi vice-campeão da Preliminar das 500 Milhas de Kart.

Segundo Firás Fahs, se os resultados do primeiro ano de parceira com Techspeed foram satisfatórios, a expectativa para este ano é muito boa. “Estamos iniciando o trabalho de desenvolvimento do equipamento para a categoria Júnior Menor. Vamos priorizar o Campeonato Brasileiro, que será disputado em julho, em Birigui (SP), e a Copa Brasil, marcada para outubro, em Londrina (PR). Estamos realizando treinos diários em Foz do Iguaçu e a partir de março focaremos as competições de Birigui”, destaca Firás Fahs.