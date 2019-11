Firás Fahs escolhe três competições para encerrar a temporada de 2019

Firás Fahs, da equipe Cellshop/SOS Proteção, já definiu suas competições até o fim da atual temporada de kart. O piloto de Foz do Iguaçu irá competir em três estados.

O primeiro compromisso de Firás nesta reta final de temporada será em Campo Mourão, no Paraná. De 14 a 16 deste mês disputará o Campeonato Paranaense. As outras duas serão em dezembro. De 5 a 8 disputará o Campeonato Catarinense, no kartódromo dos Ingleses, em Florianópolis (SC). A última competição do ano será em São Paulo. No dia 21 de dezembro participará das 500 Milhas de Kart no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, competindo na categoria Cadete, que será uma das provas preliminares.

Segundo Firás Fahs, que foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro de Kart, disputado em julho em Cascavel, no Paraná, as três provas serão disputadíssimas e muito importantes para a equipe Cellshop/SOS Proteção porque valem títulos estaduais e as 500 Milhas marcarão a última prova do ano, reunindo pilotos de vários estados.