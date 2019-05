Final do 12º Festival da Música Gospel premia talentos de Toledo

A final do 12º Festival da Música Gospel, realizada no último sábado (25), lotou o anfiteatro da Unipar Câmpus I de Toledo. Familiares, amigos, e até quem apenas gosta da música cristã, foram prestigiar os 15 finalistas das categorias Adulto e Infanto-juvenil, selecionados entre os 36 calouros que se apresentaram na quinta e sexta-feira (23 e 24). Ao todo, R$ 6 mil foram distribuídos em prêmios para os cinco vencedores de cada categoria, além de troféus.

“O sentimento é de muita gratidão a Deus pela bênção de poder cantar e vencer em casa, junto com a família e amigos que acompanham meu trabalho e gostam de mim”. Assim avalia Lucas Bloemer, que cantou a música “Um milagre em Jericó”, e foi o grande vencedor da categoria Adulto.

As apresentações são motivo de orgulho também para os pais dos jovens calouros, assim como Valdezi Costa, que é pai do Samuel Eduardo, vencedor da categoria Infanto-juvenil. “A gente sempre foi envolvido com a música. Faço todo o esforço que posso para manter ele na aula de canto e levá-lo nos festivais da região. Sou muito realizado com os filhos que tenho”.

E Samuel conta que começou cantar com seis anos de idade. Ele ensaia muito e já venceu em outros festivais, mas o sentimento é sempre diferente. “O sentimento é muito bom, pois quem participa sabe o quanto é difícil. Tem pessoas que já cantam há vários anos e não conseguem vencer, por isso fico muito feliz”.

Confira a lista dos vencedores

Categoria Infanto-juvenil:

1º Lugar: Samuel Eduardo dos Santos – Prêmio: R$ 1200,00

2º Lugar: Luana Ortega – Prêmio: R$ 800,00

3º Lugar: Gabriely C. Costa – Prêmio: R$ 600,00

4º Lugar: Mariana Matos Ribeiro – Prêmio: R$ 300,00

5º Lugar: Emyle Vitória Campos – Prêmio: R$ 100,00

Categoria Adulto:

1º Lugar: Lucas Bloemer – Prêmio: R$ 1200,00

2º Lugar: Júnior Brejamin – Prêmio: R$ 800,00

3º Lugar: Camila Muller – Prêmio: R$ 600,00

4º Lugar: Jaqueline Isabel Rodrigues – Prêmio: R$ 300,00

5º Lugar: Márcia Regina dos Santos – Prêmio: R$ 100,00