Final da Copa do Brasil terá início no Caldeirão

Curitiba – Local que “ferveu” na noite de quarta-feira (4), na semifinal entre Athletico e Grêmio, o Caldeirão da Arena da Baixada será o palco do jogo de abertura da decisão do título da Copa do Brasil 2019.

Os mandos de campo foram definidos em sorteio na tarde de ontem (5), na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro (RJ).

O primeiro jogo contra o Internacional será na próxima quarta-feira (11), enquanto o segundo jogo será na semana seguinte, no dia 18 (quarta-feira), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

O Athletico busca um título inédito em sua galeria, depois de ter ficado no quase com o vice-campeonato em 2013, quando perdeu para o Flamengo na final. Esta é a segunda vez do Furacão na decisão.

Já o Internacional levantou o troféu da competição em 1992, quando venceu o Palmeiras na final. A última vez do Colorado gaúcho na decisão foi há dez anos, quando terminou a edição de 2009 com o vice-campeonato, atrás do Corinthians.