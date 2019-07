Finais da Copa América alteram horário de passeio na usina de Itaipu

A final e a disputa do terceiro lugar da Copa América irão alterar o horário de funcionamento do passeio Itaipu Especial, no sábado (6) e domingo (7). O atrativo, que tem parte do circuito dentro da área industrial da usina, só vai operar até o meio-dia.

É o mesmo procedimento adotado na primeira fase da Copa América e, também, em Copas do Mundo. O objetivo é garantir a segurança energética neste período, quando a demanda de energia costuma sofrer elevações no intervalo e, especialmente, logo após o final das partidas da seleção brasileira ou nas decisões do torneio.

Os turistas que já compraram o ingresso terão o passeio remanejado para outra data. Os demais atrativos, como a Itaipu Panorâmica, Refúgio Biológico e Ecomuseu, estarão funcionando normalmente.

Mais informações e reservas podem ser obtidas no site do Complexo Turístico Itaipu: www.turismoitaipu.com.br.