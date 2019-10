Fiep empossa sua nova diretoria nesta segunda-feira

A Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) empossa, nesta segunda-feira (28), sua nova diretoria, que comandará a entidade pelos próximos quatro anos. A solenidade está marcada para 19 horas, no Campus da Indústria, unidade do Sistema Fiep no Jardim Botânico, em Curitiba.

A nova diretoria é liderada pelo presidente Carlos Valter Martins Pedro, industrial de Maringá, e representará 108 sindicatos empresariais filiados, que defendem os interesses de 54 mil empresas de 32 segmentos industriais do Estado.

A solenidade marcar a transmissão do cargo, mas Carlos Valter está à frente da Fiep desde o dia 1º de outubro. No dia 30 de outubro ele tomou posse durante Assembleia Geral Ordinária de posse se sua nova diretoria para o quadriênio 2019-2023, quando foi assinada a ata de posse. A assembleia foi uma formalidade prevista em estatuto para dar início à nova gestão.

Naquela ocasião, Carlos Valter destacou a atuação das quatro instituições que compõem o Sistema Fiep – Fiep, Sesi, Senai e IEL, pelo fortalecimento da indústria paranaense. “Como industrial, valorizo o trabalho e a ação dessas casas. A indústria precisa delas para a qualificação profissional, a saúde e a segurança do trabalhador e agora, mais do que nunca, no apoio técnico e tecnológico para a evolução da indústria do Paraná”, disse. Segundo Carlos Valter, o foco da nova diretoria será reforçar ainda as ações que busquem a sustentabilidade do Sistema Fiep.

Já Edson Campagnolo, que encerrou seu segundo mandato à frente da entidade, disse sair com sentimento de dever cumprido. “O maior legado que eu deixo é perceber que a casa continua revigorada, dentro de das missões de Sesi, Senai, IEL e Fiep”, concluiu.