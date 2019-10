Fiéis iniciam a Novena de Finados no Cemitério Central

Começou hoje (24) e segue até o dia 1 de novembro – no Cemitério Central de Cascavel – a Novena de Finados alusiva ao dia 2 de novembro. A Acesc (Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel) organiza este momento de oração junto com a Igreja Católica. A cada dia uma paróquia fica à frente da celebração que reúne fiéis que mantêm a tradição de homenagear familiares e amigos com orações, além de promover um período de nove dias de reflexão sobre o sentido da vida e da morte. São duas missas diárias: a primeira às 6h30 e a segunda às 19 horas.

Também já está definida a programação religiosa para o Dia de Finados, com missas nos quatro cemitérios urbanos, conforme a programação abaixo.

Além da novena, o período que antecede o Dia de Finados é de preparação dos jazigos para a data. Os 32 cemitérios do Município estão praticamente prontos. São quatro na zona urbana – Cemitérios Central, São Luiz (Bairro São Cristóvão), Jardim da Saudade e Cristo Redentor (Guarujá) e os demais no interior, todos recebendo os últimos preparativos na limpeza, pintura, corte e poda de árvores e paisagismo.

De acordo com o superintendente da Acesc, Beto Guilherme, as famílias também podem fazer limpeza e a troca de flores nos túmulos até a data, uma vez que o prazo para obras e reformas já encerrou na semana passada. A visitação já é esperada a partir deste fim de semana.

Comércio

Em relação à comercialização de velas, flores, fósforos e produtos alimentícios, as barracas já estão começando a ser instaladas nos cemitérios urbanos, com fiscalização da autarquia. Serão 20 no Central; 16 no São Luiz e 10 no Guarujá.

De acordo com Beto Guilherme, a exemplo dos anos anteriores, a administração municipal manterá fiscalização para coibir a ação de vendedores clandestinos no entorno dos cemitérios.