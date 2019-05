Festival de Música Gospel vai encerrar a Marcha Para Jesus em Cascavel

A Prefeitura de Cascavel, através da Secretaria de Cultura e Esportes, realiza no próximo sábado (25), a segunda edição do Festival da Música Gospel, instituído através de Lei Municipal nº 3.342 de 22 de dezembro de 2001, evento que integra o calendário oficial do Município. De acordo com a lei, o Festival deve ser realizado no mês de maio de cada ano, juntamente com a Marcha para Jesus, prevista na Lei Municipal nº 6.183 de 08 de março de 2013.

A Marcha para Jesus, em sua 13ª edição em Cascavel, este ano traz como tema “Pela Família e pelo Brasil” e acontece sábado (25), às 16h, com concentração dos fiéis partindo da Praça da Bíblia. “A concentração será na Praça da Bíblia, seguiremos a pé pela Avenida Brasil até a Praça Wilson Jofre com banda e Trio elétrico. E lá na praça acontecerá o Festival Gospel”, informou o pastor Daniel Orlandi, um dos organizadores do evento e presidente da Opevel (Ordem dos Pastores Evangélicos de Cascavel).

O Festival na praça, que contará com praça de alimentação, terá como atração a apresentação da Banda ADSA, Banda Verdade que Liberta e Banda Livres que tem líder e vocalista o cantor Juliano Son. “Para este ano, esperamos na Marcha para Jesus, a participação de cerca de 100 igrejas, sendo que 30 delas devem vir de municípios da região e mais de 10 mil pessoas”, disse o secretário de Cultura e Esportes, Ricardo Bulgarelli. O evento, de acordo com os organizadores, promete ser o maior já realizado no Município.

“A Marcha tem como foco trazer unidade para as igrejas de Cascavel, abençoando todas as famílias da nossa cidade e região. Também temos como objetivo central, que o nome do nosso Deus seja adorado e exaltado”, completou o pastor Daniel.